İşte dolar ve euroda son durum

Geçtiğimiz günlerde ABD Merkez Bankası’nın mayıs ayı faiz kararını açıkladığı toplantısına dair tutanakları yayınlandı. Fed tutanaklarında yetkililerin daha fazla faiz artışı konusundaki ayrışması öne çıktı.

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Tutanaklarda olası faiz artışlarının boyutunun daha belirsiz hale geldiği, yetkililerin bu yıl için ılımlı durgunluk beklentisinin sürdüğü belirtildi.

DOLAR ENDEKSİ 104 SEVİYESİNİ AŞTI

Dolar endeksi dün kazanımlarını artırarak 104 seviyesinin üzerine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.700’ü aştı.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 19.94’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş göstererek 19.97 liradan işlem görüyor. Euro ise aynı dakikalarda 21.45 lira ile yükseliş kaydediyor.