İşte dolar ve euroda son durum

Yurt dışı piyasalarda gözler ABD borç limiti müzakerelerindeydi. Hafta sonu ABD Başkanı Biden, borç limiti görüşmelerinde prensipte anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Kritik gelişme sonrası piyasalarda gözler anlaşmanın nihai sonuca ne zaman ulaşacağındaydı.

BORÇ LİMİTİ TASARISI ONAYLANDI

Piyasaların merakla beklediği borç limitinin artırılmasına yönelik tasarı ABD Temsilciler Meclisi tarafından bugün onaylandı.

ABD Başkanı Joe Biden söz konusu tasarının Temsilciler Meclisi'nden geçmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Bu gece Temsilciler Meclisi ilk temerrüdü önlemek ve ülkemizin zor kazanılmış ve tarihi ekonomik toparlanmasını korumak için kritik bir adım attı" değerlendirmesinde bulundu.

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ABD borç limiti tasarının onaylanmasının ardından küresel piyasalarda risk iştahı arttı. Özellikle Asya piyasalarındaki artış dikkat çekti.

DOLAR ENDEKSİ 104’ÜN ÜZERİNDE

Dün 104.699 ile 2.5 ayın zirvesini test eden dolar endeksi bugün 104.288 seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.673 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 20.76’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda 20.77 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 20.72, en yüksek ise 21.03 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 22.43 lira ile yükseliyor.