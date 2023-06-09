İşte dolar ve euroda son durum

14 Haziran tarihinde gerçekleşecek ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi piyasalardaki fiyatlamalar dikkat çekiyor.

MERKEZ BANKASI’NA İLK KEZ KADIN BAŞKAN

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atanırken, Şahap Kavcıoğlu ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

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Yurt dışında önemli bir finans kariyerine sahip olan Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası tarihindeki ilk kadın başkan oldu.

DOLAR ENDEKSİ SAKİN SEYREDİYOR

Dün 103.299’a kadar gerileyen dolar endeksi bugün hafif yükselerek 103.535’den işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.753 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 23.11’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 23.49 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 23.09, en yüksek ise 23.64 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 25.35 lira ile yükseliyor.