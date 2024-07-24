İşte dolar ve euroda son durum

Piyasalarda yönü ABD’den gelen ekonomik veriler ve seçim sürecine ilişkin gelişmeler belirlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden seçimlerde adaylıktan çekildiğini açıklamış, bu durum piyasaları hareketlendirmişti. Joe Biden adaylıktan çekilmesinin ardından Kamala Harris’i desteklediğini açıklamıştı.

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Dolar endeksi bugün 104.397 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.241 ile geriliyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 32.86’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 32.85 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.78, en yüksek ise 32.87 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.69 lira ile sakin seyrediyor.