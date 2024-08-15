İşte dolar ve euroda son durum

ABD’de dün açıklanan ve herhangi bir sürpriz içermeyen temmuz ayı tüketici enflasyonu verisi sonrası piyasalar eylülde faiz indirimi yapılıp yapılmayacağından çok ne kadarlık bir indirime gidileceğini tartışmaya başladı.

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FED BEKLENTİLERİ ŞEKİLLENİYOR

Morgan Stanley’e bağlı E*Trade’den Chris Larkin, “Şimdi asıl soru Fed’in önümüzdeki ay faizleri 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı indireceği. Eğer önümüzdeki beş hafta boyunca verilerin çoğu ekonominin yavaşladığına işaret ederse, Fed daha agresif bir indirime gidebilir” dedi.

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Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de iş gücü piyasası konusunda enflasyondan daha fazla endişe duyduğunu söyledi. Goolsbee, Bloomberg News’e verdiği röportajda mevcut faiz oranlarının ancak ekonominin aşırı ısındığı bir ortamda uygun olacak şekilde “çok kısıtlayıcı” olduğunu söyledi. Goolsbee, Fed’in eylülde faiz indirmesinin ne kadar olası olduğu ya da indirimin hangi büyüklükte olabileceği konusunda yorum yapmadı.

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DOLAR ENDEKSİ VE ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ NE KADAR OLDU?

Dolar endeksi bugün 102.568 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.841 ile hafif yükseliş gösteriyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 33.58’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 33.64 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.57, en yüksek ise 33.67 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.17 lira ile yükseliyor.