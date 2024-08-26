İşte dolar ve euroda son durum

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada politika ayarlaması için zamanın geldiğini belirterek, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak" dedi.

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Powell'ın açıklamaları piyasaları hareketlendirdi. Fed Başkanı Powell'ın konuşması öncesinde yüzde 3,85 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, politika ayarlamasına başlanacağı sinyali verilmesi üzerine yüzde 3,79'a geriledi.

Dolar endeksi 100,92'ye inerken, euro/dolar paritesi 1,118'e kadar yükseldi.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörülürken, bankanın eylülde 50 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 32,5, 25 baz puan faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 67,5 oldu.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 33.96'nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 34.00 liradan işlem görüyor. Euro ise aynı dakikalarda 38.06 lira ile yükseliyor.