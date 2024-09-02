İşte dolar ve euroda son durum

Piyasada bu hafta gözler Fed'in beklenen faiz indiriminin boyutuna ilişkin bir işaret olabileceği değerlendirilen ABD istihdam verilerinde olacak.

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Fed'in 17-18 Eylül'deki politika toplantısında faiz indirim döngüsünü başlatması bekleniyor. CME FedWatch aracına göre yatırımcılar şu anda 25 baz puanlık bir indirim için %69, 50 baz puanlık bir indirim için ise %31 şans görüyor.

TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENİYOR

Bu hafta açıklanacak başlıca veriler ISM anketleri, JOLTS iş ilanları, ADP istihdamı ve tarım dışı istihdam raporu. Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam raporunun istihdamın 165.000 arttığına ve işsizlik oranının %4,2'ye düştüğüne işaret etmesi bekleniyor.

DOLAR ENDEKSİ NE KADAR OLDU?

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 101.619 ile hafif gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.907 ile yükseliyor.

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DOLAR/TL GERİLİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 34.06’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda gerileyerek 33.98 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.90, en yüksek ise 34.09 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.67 lira ile yatay seyrediyor.