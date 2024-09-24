İşte dolar ve euroda son durum

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçtiğimiz hafta beklentilerin üzerinde 50 baz puan faiz indirmesiyle birlikte küresel çapta dolar gevşerken, altın gibi değerli emtialarda artış olmuş, küresel borsalar yükselmişti.

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Bugün dolar endeksi 100.785 ile hafif gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.787 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 34.12’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 34.14 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.00, en yüksek ise 34.17 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 38.08 lira ile primli hareket ediyor.