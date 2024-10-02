İşte dolar ve euroda son durum

Orta Doğu’da savaşı tırmandıran gelişmeler para ve emtia piyasalarını etkilemeye devam ediyor. İsrail’in Lübnan’a yönelik kara operasyonunu başlatmasıyla birlikte İran geçtiğimiz gün İsrail’e yaklaşık 200 balistik füze ile saldırı gerçekleştirdi.

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İsrail’in de İran’ın saldırılarına karşılık olarak misilleme sözü vermesi bölgede tansiyonu yükseltti. Piyasalar dün Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle hareketlendi.

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Dün 101.391 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi bugün 101.311 ile yatay seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.760 ile primli hareket ediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 34.17’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 34.22 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.03, en yüksek ise 34.24 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.93 lira ile primli seyrediyor.