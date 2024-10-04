İşte dolar ve euroda son durum

ABD’den gelen ekonomik veriler, Orta Doğu’da yaşanan çatışmalar piyasaların odağında olmaya devam ediyor.

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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Tahran'ın İsrail'e füze saldırısına misilleme olarak İran'ın petrol tesislerini vurmayı tartıştığını söylerken, İsrail ordusu Lübnanlı silahlı grup Hizbullah'a karşı savaşında Beyrut'u yeni hava saldırılarıyla vurdu.

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Bugün dolar endeksi 102.604 ile yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.948 ile yükseliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 34.11’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 34.26 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.06, en yüksek ise 34.27 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.59 lira ile geriliyor.