İşte dolar ve euroda son durum

Orta Doğu’da yaşanan gerilimler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında agresif faiz indirimine gitmesiyle birlikte son dönemde piyasalar hareketlenmişti. Ancak Fed’in önümüzdeki toplantılarda agresif faiz indirimine gitmeyeceğine yönelik beklentilerin artmasıyla birlikte 30 Eylül tarihinden bu yana dolar endeksi yükselişe geçti.

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Bugün dolar endeksi 102.611 seviyesinde bulunurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.026 ile primli seyrediyor.

GÖZLER FED TOPLANTI TUTANAKLARINDA

Öte yandan yatırımcıların gözü kulağı bugün saat 21.00’de açıklanacak olan Fed toplantı tutanaklarında olacak. Fed’in eylül ayında agresif faiz indirimini başlattığı toplantısına dair tutanaklarda verilecek mesajlar piyasalarda önemle takip edilecek.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 34.24’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 34.27 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.03, en yüksek ise 34.27 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.62 lira ile yatay hareket ediyor.