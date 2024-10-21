İşte dolar ve euroda son durum

ABD ekonomisine ilişkin gelen veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ilerleyen süreçte ne kadarlık bir faiz indirimine gideceği para piyasalarında yönü belirliyor.

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30 Eylül tarihinden bu yana sert yükseliş gösteren dolar endeksi geçtiğimiz hafta cuma günü uzun bir aradan sonra ilk kez aşağı yönlü seyretmişti. Dolar endeksi bugün 103.535 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.077 ile geriliyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 34.08’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre sakin seyrederek 34.25 liradan işlem görüyor. Bir önceki işlemde dolar/TL 34.22 liradan kapanmıştı. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.91, en yüksek ise 34.28 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 37.22 lira ile yatay seyrediyor.