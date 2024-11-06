İşte dolar ve euroda son durum

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD başkanlık seçimlerinde olmaya devam ediyor. Donald Trump'ın seçimin sonucunu belirlemekte kritik olan eyaletlerde önde gittiğine yönelik projeksiyonlar ABD dolarını güçlendirdi. Dolar endeksi bugün 105.441 seviyesine kadar yükseldi.

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ABD 10 yıllık tahvil faizi de yükselişini sürdürüyor. Tahvil faizi bugün yüzde 4.44 oranında artışla 4.465 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF GERİLİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 34.25’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif gerileyerek 34.23 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.12, en yüksek ise 34.40 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 36.72 lira ile geriliyor.