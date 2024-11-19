İşte dolar ve euroda son durum

Para ve emtia piyasalarında ABD seçimleri sonrası hızlı fiyatlamalar görüldü. Donald Trump’ın seçimi kazanmasının ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde sert yükselişler dikkat çekti.

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Ancak son günlerde dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüş görülmeye başlandı. Dün dolar endeksi 106.131’e geriledikten sonra bugün yatay bir seyir izleyerek 106.304’ten işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.408 ile geriliyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 34.55’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 34.62 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.43, en yüksek ise 34.64 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 36.73 lira ile primli seyrediyor.