İşte dolar ve euroda son durum

Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 35,1730'dan tamamladı.

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Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 35,2680'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 yükselişle 36,8730'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 44,4550'den satılıyor.

Dolar endeksi dün yatay seyirle 108,2 seviyesinde dengelendi.

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Küresel piyasalarda, yılın son haftasında dünyanın birçok yerinde Noel tatili sebebiyle işlemler gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.