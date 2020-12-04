İşte dolarda son durum

Dün açıklanan kasım ayı enflasyonunun piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşmesinin ardından 7,9182 seviyesine çıkan dolar/TL, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları sonrası 7,7530'a kadar geriledi ve günü önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 7,7755'ten tamamladı.

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Bakan Elvan, yaptığı açıklamada, kasım enflasyonunun, gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık yüzde 14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini anımsatarak, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 7,7960'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 9,4815'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,4820'den satılıyor. Dün, dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürerek 90,5 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,1 azalışla 90,6 seviyesinde bulunuyor. Dün, 1,2176 ile Nisan 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviyesine ulaşan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1,2155'ten alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise ABD'nin kasım ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğuna dikkati çeken analistler, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.