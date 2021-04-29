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İşte dolarda son durum

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,17 seviyelerinden işlem görüyor.

29.04.2021 - 10:20 | | AA
İşte dolarda son durum

Dün 8,1568 ile yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 8,1995'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında 8,1745'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 düşüşle 9,9240'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 11,4150'den satılıyor.

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Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 90,6 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de yatay bir seyirle 1,2120'den alıcı buluyor.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, veri gündeminde ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyümenin öne çıktığını ifade etti.

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