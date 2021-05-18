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İşte dolarda son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,35 seviyelerinde işlem görüyor.

18.05.2021 - 11:06 | | AA
İşte dolarda son durum

Dün, dolar endeksindeki düşüşe paralel değer kaybeden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,73 altında 8,3133'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 8,3474'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda, euro/TL yüzde 0,7 yükselişle 10,1722'den, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 11,8368'den satılıyor.

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Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 89,9 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yükselişini 4'üncü işlem gününe taşıyarak yüzde 0,39 artışla 1,2203'ten alıcı buluyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise şu dakikalarda yüzde 1,6510 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesi'nde ilk çeyrek büyüme ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, küresel emtia fiyatlarının seyri ve enflasyonist endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktardı.

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