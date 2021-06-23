İşte dolarda son durum

Dün 6 günlük yükseliş serisini sonlandırarak değer kaybeden dolar/TL, günü yüzde 1,3 azalışla 8,6529'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 8,6130'dan işlem görüyor.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,6 azalışla 10,2692'den, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 12,0268'den satılıyor.

Dolar endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 91,8 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün Temsilciler Meclisi'ndeki sunumundaki güvercin mesajlarının gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini bildirdi.

Bugünün veri gündeminde dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve Fed yetkililerinin açıklamalarının bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 91,2 seviyesinin önemli destek olduğunu ifade etti.