İşte dolarda son durum

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,8 artışla 8,7082'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,6981'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,1 azalışla 10,3937'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 12,0964'ten satılıyor.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Dolar endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 91,8 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD'de 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketinin onaylanması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 23 büyük bankanın stres testini geçmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların 30 Haziran'da kaldırılacağının duyurmasıyla doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında gerilediğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, devam eden Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların da gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.