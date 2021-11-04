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İşte dolarda son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,69 seviyelerinde işlem görüyor.

04.11.2021 - 10:11 | | AA
İşte dolarda son durum

Dün en düşük 9,5928 ve en yüksek 9,7451 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,44 üzerinde 9,6454'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 9,6940'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,45 değer kazanarak 11,2500'ten, sterlin/TL de yüzde 0,41 yükselişle 13,2540'tan satılıyor.

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Dolar endeksi yüzde 0,23 artışla 94,07 seviyelerinde bulunurken, euro/dolar paritesi 1,1580 ile önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,28 altında seyrediyor.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenildiği üzere faiz oranlarını sabit bıraktığını ve varlık alım hızını aylık 15 milyar dolar yavaşlattığını aktararak, bu durumun doları gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı güçlendirdiğini dile getirdi.

Bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve dış ticaret dengesinin bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 93,4 seviyesinin destek, 94,5'in ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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