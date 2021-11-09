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İşte dolarda son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,72 seviyelerinde işlem görüyor.

09.11.2021 - 10:35 | | AA
İşte dolarda son durum

Dün en düşük 9,6613 ve en yüksek 9,7455 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 9,6804'ten tamamladı.

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Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 9,7190'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,47 değer kazanarak 11,2750'den, sterlin/TL de yüzde 0,42 artışla 13,1850'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 93,9 seviyelerinde bulunurken, euro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,1597'den alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası yetkililerinin bugün yapacağı açıklamaların döviz kurlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Almanya'da ZEW beklenti endekslerinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin önemli direnç, 93,8'in destek olarak takip edileceğini kaydetti.

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