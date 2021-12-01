Piyasaya müdahale sonrası dolar ne kadar?
Dolar fiyatları güne 13.50 TL civarında başlarken Merkez Bankası'nın döviz müdahalesi sonrası 13 TL'nin altına geriledi. Euro fiyatları ise 14.71 TL seviyelerinde bulunuyor.
01.12.2021 - 12:35 |
Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 12.98 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.52 TL seviyesinden başlamıştı.
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Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, Merkez Bankası'nın döviz müdahalesi sonrası 12.42 TL seviyesini gördü.