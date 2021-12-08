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İşte dolarda son durum

Vatandaşlar tarafından yakından takip edilen dolar/TL güne 13.50'nin üzerinde başladı.

08.12.2021 - 09:51 | | UZMANPARA
İşte dolarda son durum

ABD 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizlerinde görülen düşüşün etkisiyle dolar endeksi bugün geriliyor. Geçtiğimiz gün 96.590 seviyesine kadar çıkarak haftalık bazda en yüksek seviyeyi gören dolar endeksi bugün yüzde 0.18 oranında düşüşle 96.207’den işlem görüyor.

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Öte yandan cuma günü ABD’de açıklanacak olan enflasyon rakamları piyasalar tarafından önemle takip edilecek. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) kasım ayında yıllık bazda yüzde 6.8 oranında artması bekleniyor. TÜFE ekimde yüzde 6.2 oranında yükselmişti.

Enflasyon verisi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında yönü belirleyecek olan kritik gelişme olarak öne çıkıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolarda yön değişebilir.

Güne 13.53 liradan başlayan dolar/TL, şu dakikalarda 13.65 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.49 lira, en yüksek ise 13.65 lira seviyeleri görüldü. Euro ise 15.40 lira ile primli seyrediyor.

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