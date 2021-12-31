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İşte dolarda son durum

Dolar/TL, 2021 yılının son işlem gününe 13.10 liranın üzerinde başladı.

31.12.2021 - 09:49 |
İşte dolarda son durum

Küresel piyasalarda koronavirüsün yeni varyantı Omicron’a dair gelişmeler dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Omicron’un dünya geneline hızla yayılmasına rağmen ağır semptomlara yol açmadığına dair bulgular yatırımcıların risk iştahını artırdı.

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Yurt içinde ise geçtiğimiz hafta Türk lirası döviz kurları karşısında değer kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomi modelini duyurmasıyla birlikte Türk lirasında güçlenme eğilimi arttı. 18.36 lirayı görerek rekor kıran dolar kuru 10.15 liranın altına gerilemişti. 20.74 lira ile zirveye ulaşan euro ise 11.50 lira seviyesine kadar düşmüştü. 

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Bu hafta ise döviz kurlarında primli seyir izleniyor. Bugüne 13 TL'nin üzerinde başlayan dolar/TL şu dakikalarda 13.10 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.08 lira, en yüksek ise 13.39 lira seviyeleri görüldü. Euro ise 14.85 lira ile primli seyrediyor.

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