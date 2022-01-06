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İşte dolarda son durum

Dolar/TL güne 13.60 lira seviyesinin üzerinde başladı.

06.01.2022 - 10:08 | | UZMANPARA
İşte dolarda son durum

Para ve emtia piyasaları geçtiğimiz gün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarının yayımlanmasıyla yön buldu. Fed’in beklenenden daha erken faiz artışına gidebileceğine yönelik mesajı sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi yükseldi.

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ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün 1.73’e kadar yükseldi. Dolar endeksi ise şu dakikalarda 96.250 seviyesinde hareket ediyor.

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 13.60 lira seviyesinin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda 13.63 lira ile primli bir seyir izliyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.46 lira, en yüksek ise 13.88 lira seviyeleri görüldü. Euro ise 15.41 lira ile yükseliş kaydediyor.

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