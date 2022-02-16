İşte dolarda son durum

Para ve emtia piyasalarında Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim fiyatlanıyor. Geçtiğimiz gün Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağına yönelik beklentilerin artması yatırımcıları güvenli liman altına yönlendirmişti.

Rusya'nın tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını açıklamasıyla piyasalarda jeopolitik gerilim hafifledi.

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Dolar endeksi son iki işlem gününde düşüş kaydediyor. Altı gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 95.817 seviyesinde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi hafif gerileyerek 2.024'ten işlem görüyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 13.60 liranın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükseliş kaydederek 13.62 lirada hareket ediyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.56 lira, en yüksek ise 13.68 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.49 lira ile primli seyrediyor.