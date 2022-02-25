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İşte dolarda son durum

Dolar/TL haftanın son işlem gününde 13.94 lira seviyesinde hareket ediyor.

25.02.2022 - 09:47 | | UZMANPARA
İşte dolarda son durum

Para ve emtia piyasaları Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı takip ediyor. Geçtiğimiz gün Rusya’nın Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil olmak üzere birçok şehre füze saldırısı düzenlemesi dünya genelinde büyük tepkilere yol açmıştı.

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Bu durum piyasalarda risk iştahını geriletti. Ons altın 1.5 yılın zirvesine ulaşırken, brent petrol 100 doların üzerine çıktı.

DOLAR/TL GERİLİYOR

Yurt içinde ise dolar kurunda sert hareketler görüldü. Geçtiğimiz güne 13.82 liradan başlayan dolar/TL, 14.73 liraya kadar yükseldikten sonra 14 liradan kapandı.

Dolar/TL haftanın son işlem gününde gerileme kaydederek 13.94 lira seviyesinde hareket ediyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.92 lira, en yüksek ise 14.20 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.64 lira ile hafif düşüyor.

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