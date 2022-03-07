İşte dolarda son durum

Rusya’nın Ukrayna’nı işgali 12 gündür sürerken, ABD ve müttefik ülkelerden yaptırım haberleri gelmeye devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte brent petrolün varil fiyatı 130 doların üzerine çıktı.

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Rusya’ya yönelik petrol ambargosu küresel piyasalarda düşüşlere yol açarken, emtia fiyatlarını yükseltti.

DOLAR ENDEKSİ 2 YILIN ZİRVESİNE YAKIN

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesine neden olurken, dolar endeksi de son günlerde sert yükseliş kaydetti. 6 gelişmiş ülke majör para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 99.222’yi aşarak 2020 yılı Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 14.20 liranın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 14.29 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.21 lira, en yüksek ise 14.40 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.54 lira ile primli seyrediyor.