İşte dolarda son durum

Para ve emtia piyasalarında gözler Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta olmaya devam ediyor. Son dönemde Avrupa Birliği ve ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları dikkat çekerken, Rusya cephesinden ise buna karşılık misilleme hamlesi yapılıyor.

Geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğal gaz ticaretinde ödemelerin ruble ile yapılmasını içeren kararnameyi imzaladı. Bu gelişme piyasalarda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

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Son günlerde aşağı yönlü bir seyir izleyen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yükseliş kaydediyor. Tahvil faizi 2.380’den işlem görüyor. Dolar endeksi ise hafif primlenerek 98.483 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYİRDE

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 14.67’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.63, en yüksek ise 14.68 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.23 lira ile hafif geriliyor.