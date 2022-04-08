İşte dolarda son durum

Para piyasalarında gözler çarşamba günü yayınlanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarındaydı. Fed üyeleri bilançonun aylık 95 milyar dolar küçültülmesi yönünde görüş bildirdi. Bu gelişmeyle birlikte toplam 9 trilyon dolar olan bilanço yıllık bazda 1 trilyon dolar daraltılacak.

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Öte yandan Fed üyeleri bu yıl için birçok kez 50 baz puanlık faiz artışının yapılabileceği mesajını verdi. Fed cephesinden gelen şahin tonda mesajlar sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz bugün 3 yılın zirvesine çıkarak 2.694 seviyesine ulaştı.

DOLAR ENDEKSİ 2 YILIN ZİRVESİNDE

Tahvil faizindeki yükseliş dolar endeksinin güçlenmesinde etkili oluyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 2 yılın zirvesine ulaşarak 99.993 seviyesine çıktı.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 14.73’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 14.75 liradan işlem görüyor. Dolar/TL'de gün içerisinde en düşük 14.72, en yüksek ise 14.76 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.05 lira ile yatay seyrediyor.