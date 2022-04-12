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Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 14.66'nın üzerinde başladı.

12.04.2022 - 09:15 | | UZMANPARA
Dolar ne kadar oldu?

ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün 2.836’yı aşarak 2018 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Tahvil faizlerindeki sert yükseliş doların küresel çapta güçlenmesine neden oluyor. 

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Tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle dolar endeksi bugün 100.080 seviyesinden işlem görüyor. 

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci gününe 14.66'nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 14.68 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.64, en yüksek ise 14.68 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.98 lira ile yatay seyrediyor.

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