İşte dolarda son durum

Para piyasalarında gözler geçtiğimiz gün açıklanan ABD enflasyon rakamlarındaydı. ABD’de tüketici fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 8.5 oranında artarak 41 yılın zirvesine ulaştı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş başta emtia ve gıda fiyatlarının yükselmesine neden olurken küresel çapta enflasyonu körüklüyor.

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Dolar endeksi bugün 100.447 seviyesine ulaşarak 2 yılın zirvesine çıktı. Endeks şu dakikalarda yatay seyrederek 100.242’den işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi 2.750 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL HAFİF DÜŞÜYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü gününe 14.60’ın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif geri çekilerek 14.58 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.55, en yüksek ise 14.60 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.84 lira ile primli seyrediyor.