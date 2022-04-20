İşte dolarda son durum

Para piyasalarında gözler geçtiğimiz gün açıklanan IMF raporundaydı. Uluslararası Para Fonu (IMF) ocak ayında yayınladığı son 'Dünya Ekonomik Görünüm' tahminlerinden bu yana küresel ekonomik görünümün ciddi şekilde kötüleştiğini bildirdi.

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Küresel ekonomi için bu yıl ve 2023 yılı büyüme tahminlerini yüzde 3,6 olarak belirleyen IMF, gelişmiş ekonomiler için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3,9'dan yüzde 3,3'e ve 2023 yılı için büyüme öngörüsünü yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e indirdi. Gelişmekte olan ekonomiler için 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,8'e çeken IMF, 2023 yılı tahminini de yüzde 4,7'den yüzde 4,4'e düşürdü.

DOLAR ENDEKSİ YÖNÜNÜ AŞAĞI ÇEVİRDİ

Bugün 101.035’i aşan dolar endeksi 2 yılın zirvesine çıktıktan sonra yönünü aşağı çevirdi. Dolar endeksi şu dakikalarda 100.795’den işlem görüyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü gününe 14.65’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 14.67 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.63, en yüksek ise 14.67 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.86 lira ile yükseliş kaydediyor.