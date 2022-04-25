İşte dolarda son durum

Para piyasalarında gözler geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarındaydı. Powell mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda 50 baz puanlık bir faiz artışının masada olacağını söyledi.

Enflasyonu düşürmek için Fed’in para politikası araçlarını kullanmaya hazır olduğunu vurgulayan Powell faiz oranlarının gerektiğinden daha hızlı yükseltilebileceğini açıkladı.

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Powell’ın açıklamaları sonrası dolar endeksi bugün 101.624 seviyesini aşarak 2 yılın zirvesine ulaştı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise geri çekilerek 2.856’dan işlem görüyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 14.74’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 14.76 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.71, en yüksek ise 14.76 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.84 lira ile geri çekiliyor.