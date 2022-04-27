İşte dolarda son durum

Para piyasalarında gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıya çevrildi. Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz hafta politika faizinin 50 baz puan artırılabileceğini söylemişti.

Bu gelişme sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz hafta 3 yılın zirvesini görmüştü. Tahvil faizi bugün yükseliş kaydederek 2.772’den işlem görüyor.

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Dolar endeksinde ise güçlenme eğilimi sürüyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 102.476’yı aşarak 2 yılın rekor seviyesini yeniledi.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 14.80’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 14.81 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.77, en yüksek ise 14.81 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.75 lira ile yatay seyrediyor.