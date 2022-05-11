İşte dolarda son durum

Piyasalarda gözler bugün saat 15.30’da açıklanacak olan ABD enflasyonunda olacak. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) nisan ayında yıllık bazda yüzde 8.1 oranında artması bekleniyor. TÜFE mart ayında yıllık bazda yüzde 8.5 oranında yükselerek 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

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Enflasyondaki seyir ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında büyük rol oynuyor. Fed yükselen enflasyona karşın politika faizini 22 yıl sonra ilk kez 50 baz puan artırmıştı.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE DÜŞÜŞ

Son günlerde yükseliş kaydeden ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün geri çekilerek 2.954’ten işlem görüyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 103.677 ile düşüyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 15.25’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş kaydederek 15.29 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 15.24, en yüksek ise 15.38 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.17 lira ile primli seyrediyor.