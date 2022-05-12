Dolar kaç lira?

Piyasalarda gözler geçtiğimiz gün ABD enflasyon rakamlarındaydı. ABD’de tüketici fiyatları nisan ayında yıllık bazda yüzde 8.3 oranında artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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Mart ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 8.5 oranında yükselerek 40 yılın zirvesine çıkmıştı. Böylelikle ABD’de enflasyon nisan ayında rekordan dönmüş oldu.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDE

Dolar endeksi 20 yılın zirvesindeki yerini koruyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 104.433 seviyesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi geri çekilerek 2.844’den işlem görüyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 15.30’dan başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 15.38’den işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 15.25, en yüksek ise 15.38 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.17 lira ile yükseliş kaydediyor.