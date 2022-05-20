İşte dolarda son durum

Geçtiğimiz hafta cuma günü 105.005 seviyesini aşarak 20 yılın zirvesine ulaşan dolar endeksi bu hafta itibarıyla düşüş kaydediyor. Dolar endeksi dün 102.657’ye kadar gerileyerek 2 haftanın en düşük seviyesine indi. Endeks bugün 102.816’dan işlem görüyor.

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ABD 10 yıllık tahvil faizinde ise son günlerde karışık bir seyir izleniyor. Tahvil faizi bugün yükseliş kaydederek 2.855 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 15.89’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş kaydederek 15.95 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 15.83, en yüksek ise 15.96 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.91 lira ile primli seyrediyor.