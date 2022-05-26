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İşte dolarda son durum

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 16.34’ün üzerinde başladı.

26.05.2022 - 09:28 | | UZMANPARA
İşte dolarda son durum

Para piyasalarında gözler ABD Merkez Bankası’ndan gelen gelişmelerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Fed son toplantısına ait tutanakları yayınladı. Tutanaklarda Fed üyeleri önümüzdeki birkaç toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırılması yönünde görüş bildirdi. 

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Bugün ABD 10 yıllık tahvil faizi gerileyerek yüzde 2.738’den işlem görürken, dolar endeksi hafif yükselerek 102.201 seviyesinde hareket ediyor. 

DOLAR/TL YÜKSELİYOR 

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 16.34’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş kaydederek 16.45 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 16.30, en yüksek ise 16.45 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.61 lira ile primli seyrediyor. 