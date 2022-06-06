İşte dolarda son durum

Para piyasalarında geçtiğimiz hafta ABD istihdam verileri önemle takip edildi. Perşembe günü ABD’de işsizlik maaşına başvuranların sayısı tarihi düşük seviyelere inerken, cuma günü açıklanan mayıs ayı tarım dışı istihdam rakamları 390 bin olarak gerçekleşerek piyasa beklentilerini aştı.

ABD’de tarım dışı istihdamın beklentileri aşmasıyla birlikte cuma günü ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.986’ya yükseldi. Tahvil faizi bugün yüzde 2.957’den işlem görüyor.

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Geçtiğimiz hafta cuma günü 120.225’in üzerine çıkan dolar endeksi bugün 101.942 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 16.45’in üzerinde başladı. Dolar/TL şu dakikalarda yükseliş kaydederek 16.58’den işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 15.99, en yüksek 16.58 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.86 lira ile primli seyrediyor.