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İşte dolarda son durum

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 17.16’nın üzerinde başladı.

13.06.2022 - 09:12 | | UZMANPARA
İşte dolarda son durum

Piyasalarda gözler geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı ve ABD enflasyon rakamlarındaydı. ECB politika faizinde bir değişikliğe gitmezken, varlık alım programını 1 Temmuz itibarıyla sonlandıracağını açıkladı. Banka ayrıca temmuz ayında 25 baz puan faiz artışına gidebileceğinin sinyalini verdi.

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ABD’de tüketici fiyatları mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8.6 oranında artarak 41 yılın rekorunu kırdı. Enflasyondaki yüksek seyir ABD Merkez Bankası’nı (Fed) sıkı para politikası uygulamaya zorluyor. 

ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yükselerek yüzde 3.231’den işlem görürken, dolar endeksi primli seyrederek 104.657 seviyesinde hareket ediyor. 

DOLAR/TL YÜKSELİYOR 

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 17.16’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 17.25 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.04, en yüksek ise 17.28 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.10 lira ile primli seyrediyor. 