İşte dolarda son durum

Para piyasalarında gözler geçtiğimiz gün açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararındaydı. Fed politika faizini 75 baz puan artırarak 1.50-1.75 aralığına çekti.

Kritik gelişme sonrası Fed Başkanı Jerome Powell, önümüzdeki toplantılarda 50-75 baz puanlık bir faiz artışının yapılabileceğini söylerken, “Bu büyüklükteki adımların yaygın olmasını beklemiyorum” dedi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrası önümüzdeki toplantılarda 75 baz puandan daha büyük bir faiz artışının yapılmayacağı anlaşıldı. Bu gelişmeyle birlikte dolar endeksi dün 104 seviyelerine geri çekildi. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 105.537’den işlem görüyor.

Geçtiğimiz gün keskin bir düşüş kaydeden ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün itibarıyla yükseliş kaydederek yüzde 3.383 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 17.23’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 17.29 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.19, en yüksek ise 17.29 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.01 lira ile hafif geriliyor.