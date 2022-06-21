Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararındaydı. Fed piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini 75 baz puan artırdı. Fed’in faiz hamlesiyle birlikte dolar endeksi geçen hafta 105 seviyesinin üzerine çıkarak 20 yılın zirvesine ulaştı.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Dolar endeksi bu hafta ise aşağı yönlü bir seyir izliyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 104.159 seviyesinde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yükseliş kaydederek yüzde 3.271 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 17.32’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 17.33 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.28, en yüksek ise 17.33 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.29 lira ile sakin seyrediyor.