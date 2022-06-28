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İşte dolarda son durum

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 16.53’ün üzerinde başladı.

28.06.2022 - 09:26 | | UZMANPARA
İşte dolarda son durum

Geçtiğimiz hafta cuma günü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ticari kredilere yönelik aldığı karar sonrası Türk lirası döviz kurları karşısında değer kazandı.  

BDDK, 15 milyon liraya kadar döviz varlığı olan şirketlere kredi kullanmaları durumunda döviz varlıklarını 15 milyon liranın üzerine çıkarmama şartı getirdi. 

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Bu gelişme sonrası dolar/TL geçtiğimiz gün 16.07’ye, euro/TL ise 17.01 seviyesine kadar geriledi. 

DOLAR/TL YÜKSELİYOR 

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 16.53’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş kaydederek 16.62 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 16.51, en yüksek ise 16.62 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.60 lira ile primli seyrediyor. 

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