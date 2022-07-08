İşte dolarda son durum

Piyasalarda gözler bugün saat 15.30’da açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak. Haziran ayında tarım dışı istihdamda artışın 268 bine yavaşlaması bekleniyor.

Mayıs ayında tarım dışı istihdam 390 bin kişi artmıştı. ABD’de istihdam piyasasının beklentilerden farklı gerçekleşmesi durumunda para piyasalarında yön değişebilir.

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Bugün dolar endeksi 107.786 seviyesini aşarak 20 yılın zirvesine ulaştı. ABD 10 yıllık tahvil faizi gerileyerek yüzde 2.974 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 17.26’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 17.31 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.17, en yüksek ise 17.32 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.54 lira ile geriliyor.