İşte dolarda son durum

Para ve emtia piyasalarında gözler bu hafta ABD enflasyon verilerindeydi. Çarşamba günü ABD’de tüketici enflasyonu açıklandı. Buna göre haziran ayında tüketici enflasyonu yüzde 9.1 oranında artarak 41 yılın rekorunu kırdı.

Geçtiğimiz gün ise ABD’de üretici fiyatları açıklandı. Haziranda üretici fiyatları aylık bazda yüzde 1.1, yıllık bazda ise 11.3 oranında arttı.

DOLAR ENDEKSİ 109 SEVİYESİNİ AŞTI

Enflasyon rakamlarının halen yüksek seyretmesinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ay sonunda gerçekleştireceği toplantıda politika faizini 100 baz puan artırabileceğine yönelik ihtimal kuvvetlendi. Bu gelişme sonrası dolar endeksi dün 109 seviyesinin üzerine çıkarak 20 yılın zirvesini gördü.

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Dolar endeksi bugün yatay bir seyir izleyerek 108.603’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi gerileme kaydederek yüzde 2.941 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 17.42’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 17.47 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.40, en yüksek ise 17.55 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.55 lira ile primli seyrediyor.