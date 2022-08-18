İşte dolarda son durum

Piyasalarda gözler geçtiğimiz gün açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantısına dair tutanaklardaydı. Fed’in 75 baz puan faiz artırdığı toplantıya dair yayınlanan tutanaklarda önümüzdeki süreçte enflasyonda belirgin bir iyileşme görülene kadar faiz artırımına devam edileceği vurgulandı.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Kritik gelişme sonrası doları endeks bugün 106.884 ile primli bir seyir izlerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.895 ile hafif geriliyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 17.94’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 17.96’dan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.93, en yüksek ise 17.96 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.27 lira ile yatay seyrediyor.