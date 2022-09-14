İşte dolarda son durum

Piyasalarda gözler geçtiğimiz gün ABD enflasyon rakamlarındaydı. Buna göre tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.3 oranında arttı. Piyasa beklentisi ise yüzde 8.1 yükseliş olacağı yönündeydi.

Tüketici fiyatları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 8.5 oranında yükselmişti.

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Aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 0.1 oranında yükseldi. Piyasa beklentisi ise yüzde -0.1 oranında artış olacağı şeklindeydi.

DOLAR ENDEKSİNDE YÜKSELİŞ

Kritik gelişme sonrası geçtiğimiz gün dolar endeksi 109.815’e kadar yükseldi. Endeks bugün 109.461’den işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.433 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.25’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.24, en yüksek ise 18.26 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.28 lira ile primli hareket ediyor.