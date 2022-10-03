İşte dolarda son durum

Geçtiğimiz haftalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırmasıyla birlikte dolara olan talep artmıştı. Dolar endeksi geçen hafta çarşamba günü 114.778’i aşarak 20 yılın en yüksek seviyesini test etti.

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ABD 10 yıllık tahvil faizi ise geçtiğimiz hafta çarşamba günü yüzde 4 seviyesini aşarak sert yükseliş gösterdi. Ancak hafta ortasından sonra dolar endeksi ve tahvil faizi düşüşe geçti. Dolar endeksi 112 seviyesinin altına inerken, tahvil faizi yüzde 3.780 seviyelerine geriledi.

Bugün itibarıyla dolar endeksi 111.898’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.780 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.50’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 18.55’ten işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.49, en yüksek ise 18.56 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.28 lira ile primli seyrediyor.